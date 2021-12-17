ТЦ «Измайловский» в Москве грозит штраф и закрытие за нарушение санитарных мер

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Торговому центру «Измайловский» в Восточном административном округе Москвы за нарушение требований санитарной безопасности грозит штраф в размере до одного миллиона рублей и прекращение работы на срок до 90 дней. Об этом сообщает главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Он отметил, что у сотрудников и посетителей ТЦ во время проверки были выявлены нарушения — граждане находились на территории «Измайловского» либо без масок, либо нося средство индивидуальной защиты на подбородке.

За подобные нарушения обычно взымают штраф — до 300 тысяч рублей. Однако, по словам Романова, если будет установлено, что нарушения правил безопасности причинили вред здоровью кого-либо, торговый центр будет обязан выплатить штраф в размере до одного миллиона рублей либо прекратить свою деятельность на 90 дней.

16 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что сотрудники ведомства опечатали кафе «Халяль Дурум Стамбул» на северо-западе столицы в связи с нарушениями противоэпидемических требований.