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Песков ответил на вопрос о транзите власти в России в 2024 году

Георгий Соланович

Политика
Песков ответил на вопрос о транзите власти в России в 2024 году
Фото: Администрация президента РФ

На данный момент в Кремле не обсуждают вопрос о транзите власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 декабря.

— Мы знаем, что (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин имеет право дальше выставляться — при желании, — рассказал представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас на повестке властей стоит проблема с коронавирусом. В Кремле сейчас не обсуждают транзит власти в 2024 году, тема следующих выборов является работой политологов, подчеркнул представитель администрации президента. Путин сам еще не определился, будет ли он баллотироваться через три года, отметил Песков в эфире RTVI.

17 декабря Песков также рассказал, что разговор между Путиным и его американским коллегой Джо Байденом носит деловой тон. Главы государств, как уточнил он, не являются друзьями, так как еще не общались много. Лидеры «великих государств» могут говорить друг с другом лишь уважительно, заключил он.

В тот же день МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

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