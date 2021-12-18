Представитель ВОЗ прокомментировала ситуацию с признанием вакцины «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку технического досье российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Кроме этого, специалисты ВОЗ ожидают получение дополнительной информации о данном препарате. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Также она отметила, что ВОЗ зарегистрировала вакцины от COVID-19 не только западного производства.

— Мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время, — объяснила Харрис в беседе с RT.

17 декабря ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцину от COVID-19 Covovax, которую производят в Индии. Отмечается, что препарат производят по лицензии американской компании Novavax.

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В четверг, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале следующего года.