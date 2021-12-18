Bloomberg: Белый дом назвал предложения России по безопасности «неприемлемыми»

Фото: Whitehouse

В Белом доме сочли неприемлемыми часть предложений России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена.

Отмечается, что данный документ затрагивает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. Также проект отражает призывы, с которыми выступала российская сторона. Он предлагает решение накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений Североатлантического альянса.

— Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Россией предложения на следующей неделе, — уточнил источник.

Кроме этого, документ обозначает принципы неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и предусматривает отказ от мер в области безопасности, индивидуальных или в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.