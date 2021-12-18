МЧС напомнило правила запуска фейерверков и хлопушек

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В целях безопасности бенгальские огни лучше поджигать на улице, а новогодние хлопушки не стоит использовать вблизи свечей. Об этих правилах напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина, — объяснили в ведомстве.

Также специалисты подчеркивают, что содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением. Для того, чтобы избежать повреждения глаз не следует направлять ее в лицо себе или другому человеку. Аналогичное правило распространяется и на осветительные приборы, которые могут быть повреждены хлопушкой.

— Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, зажигать их лучше на открытом воздухе или сразу хорошо проветривать комнату, — добавили в ГУ МЧС, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на территории Московской области для запуска фейерверков подготовили 323 специальные площадки.

Жителям напоминают, что приобретать пиротехнику нужно в специализированных торговых точках. Важно наличие у продавца сертификатов соответствия на товары и инструкций по их применению.

Запрещается бросать фейерверки, хранить их без упаковки, направлять на легковоспламеняющиеся предметы, использовать в ветреную погоду и вблизи людей и животных. Кроме того, запрещено запускать фейерверки с балконов многоэтажных домов.