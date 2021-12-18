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Милонов: Некоторые семьи должны получать набор для встречи Нового года

Виктория Храменкова

Общество
Милонов: Некоторые семьи должны получать набор для встречи Нового года
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе выступили с предложением учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, которые испытывают денежные трудности в период новогодних праздников. В нее можно было бы включить атрибуты, необходимые для празднования Нового года. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — следует из письма на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Милонов подчеркнул, что государство могло бы вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества с небольшой искусственной елью, украшениями, сладостями для детей и сертификатом на посещение государственной елки.

— Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей — более того, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения, — считает депутат.

17 декабря первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал условие для введения ежегодных выплат людям пенсионного возраста перед новогодними праздниками. По его словам, для введения новой выплаты необходимо найти источник ее финансирования, так как для реализации проекта потребуется большое количество средств.

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