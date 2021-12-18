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Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинения

Полина Долганова

В мире
Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинения
Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 17 декабря, покинул территорию Украины и отбыл в турне в Турцию и Польшу после попытки Госбюро вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает партия «Европейская солидарность», в которой состоит политик.

— Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу, — говорится в сообщении партии в Facebook.

Уточняется, что на выходных, 18 и 19 числа, экс-президент встретится в Турции с рядом лиц, в том числе и с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Они планируют обсудить способы дальнейшего укрепления украинской православной церкви.

В пятницу, 17 декабря, Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей.

18 декабря депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко может скрываться от правосудия своей страны в России. Кроме этого, парламентарий уже призывал бывшего лидера Украины подготовиться к неприятностям, так как власти в Киеве, по мнению Кузьмина, могут начать уголовное преследование Порошенко.

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