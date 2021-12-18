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Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в сексуальном насилии

Полина Долганова

Общество
Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в сексуальном насилии
Фото: ТАСС

Еще одна женщина выступила с обвинениями в сексуальном насилии в отношении американского актера Криса Нота, который сыграл роль мистера Бига в сериале «Секс в большом городе». Об этом в субботу, 18 декабря, пишет издание Daily Beast.

По ее словам, Нот применил по отношению к ней сексуальное насилие, когда девушке было 18 лет — в 2010 году. Женщина рассказала, что это произошло в ресторане Da Marino в Нью-Йорке. Там девушка подрабатывала певицей и хостес.

Женщина рассказала, что однажды актер заявил ее работодателю, что хочет спеть с девушкой вместе.

Собеседница издания также отметила, что актер часто проводил время в ресторане в нетрезвом виде и пытался посадить девушку к себе на колени.

Однажды, по словам женщины, начальник оставил ей зарплату в офисе, в который можно попасть через кухню заведения. Когда девушка взяла конверт, в помещении погас свет, и рядом с ней оказался актер, который стал целовать ее и пытался стянуть с нее колготки.

— Он не слышал «нет», но он услышал, когда я сказала «не здесь» и убедила его, что встречусь с ним в другом месте, — подытожила девушка.

16 декабря американского актера Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. В редакцию журнала The Hollywood Reporter по отдельности пришли письма от двух женщин, которые рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Так, например, одна из женщин пишет, что актер пригласил ее на ужин к себе в квартиру в 2015 году и изнасиловал.

Вторая женщина рассказала, что Нот изнасиловал ее в 2004 году, когда ей было 22 года. Это произошло в его квартире в Западном Голливуде. Женщина тогда не стала заявлять на Нота в полицию из опасений, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.

Актер, в свою очередь, отрицает все обвинения.

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