Названа причина пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Причиной пожара на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники пожарной безопасности при выполнении работ. Об этом в субботу, 18 декабря, пишут СМИ.

Первоначально возгорание произошло в рубке главного командного поста и на башенной конструкции, позже огонь перешел на другие точки объекта. Спасательные работы осложнились наличием лакокрасочных материалов на корабле — судно находилось на этапе покраски, пишет РБК.

Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ночью 17 декабря пожар был локализован.