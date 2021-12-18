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СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве

Полина Долганова

Общество
СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве
Фото: instagram/timurbatrutdinov

Российского юмориста и шоумена Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

Уточняется, что звезда телеканала ТНТ заболел COVID-19 еще 9 декабря. В тот день юморист жаловался на кашель и усталость.

Со временем состояние здоровья Батрутдинова начало ухудшаться. В связи с этим медики решили поместить звезду в стационар. Там комику провели компьютерную томографию, которая выявила 25–50 процентов поражения легких. Состояние артиста в настоящее время оценивается как среднетяжелое, пишет Telegram-канал Mash.

15 декабря сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова плохо себя чувствует. Отмечается, что 74-летняя Тарасова последние несколько месяцев перемещается на инвалидной коляске. За день до этого стало известно, что женщина не смогла приехать на запись финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В жюри место Тарасовой занял российский певец Филипп Киркоров.

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