Москвичей предупредили о снегопаде с ночи 18 декабря до утра следующего дня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские спасатели предупредили жителей города о сильном снегопаде и гололеде в ночь с субботы на воскресенье — с 18 на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по столице.

Период предупреждения будет действовать с 22:00 субботы, 18 декабря, до 10:00 воскресенья, 19 декабря.

В этом время горожанам рекомендуется снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди едущих машин, подытожили в ведомстве.

На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Уже в понедельник ожидаются морозы: на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов. В связи с ожидающимися морозами власти города скорректировали режим работы городской системы отопления — ее меняют на основании краткосрочного прогноза погоды.