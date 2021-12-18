Москвичам рассказали, как объекты культурного наследия готовят к реставрации

Реставрация Высоко-Петровского монастыря / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Уже более трех десятков лет реставрационное предприятие «Симаргл» выполняет подготовительные процедуры перед началом процесса восстановления объектов культурного наследия.

По словам генерального директора компании Анны Малышевой, компания дает первую визуальную оценку технического состояния объекта, составляет программу работ, фиксирует главные параметры и характеристики памятника.

По ее словам, работу специалистов организации можно сравнить с полным обследованием человеческого организма и постановкой диагноза.

— Это большой интеллектуальный труд коллектива опытных специалистов: они решают, как совместить в одном пространстве старое и новое, не разрушив и сохранив все лучшее и подлинное, что есть на памятнике, вдохнуть в него жизнь и сделать комфортным для настоящего и будущего, — добавила директор.

За время работы компания «Симаргл» реализовала более сотни проектов. Среди них: Российская государственная библиотека искусств, павильон номер 4 на ВДНХ и павильон «Грот» в музее-усадьбе «Кусково», рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 14 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса правительства столицы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация — 2021».

В этом году на конкурс поступило всего 66 заявок, из которых 25 стали лауреатами. Так, например, были удостоены награды проекты «Центральная электрическая станция городского трамвая (ГЭС-2)», «Доходное владение Н. С. Кана» и проект «Гимназия имени Ивана и Александра Медведниковых».