В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации молдавского президента Ион Гузун в субботу, 18 декабря, высказал предложение объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за того, что он принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

— Олег Васнецов, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение, — написал Гузун на своей странице в Facebook.

12 декабря в Приднестровье прошли выборы главы непризнанной республики. ЦИК объявила о победе Вадима Красносельского, показавшего результат 79,4 процента голосов.

Победа позволила политику избраться на второй срок. Накануне голосования Молдавия запретила въезд десяти россиянам, среди которых были общественные и политические деятели.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия отреагирует на недопуск в Молдавию нескольких российских экспертов.