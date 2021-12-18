В Британии назвали неочевидный симптом заболевания «омикроном»

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Одним из симптомов заболевания штаммом коронавируса «омикрон» может являться потеря аппетита. Об этом сообщили в организации ZOE Covid Symptom study в субботу, 18 декабря.

Анализ показал, что только 50 процентов людей испытали три классических симптома: лихорадку, кашель или потерю обоняния. Среди необычных симптомов была и потеря аппетита.

Специалисты также зафиксировали среди пациентов жалобы на головную боль, усталость и насморк. Многие больные сообщали и о так называемом «мозговом тумане», отмечает Daily Express.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.