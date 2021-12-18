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Назван лучший возраст для получения водительских прав

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Назван лучший возраст для получения водительских прав
Фото: mos.ru

Получение прав по достижении совершеннолетия имеет множество плюсов, даже если человек пока не планирует покупать машину. В частности, он будет иметь больше возможностей в плане трудоустройства, а также быстрее получит возможность брать автомобиль в аренду. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Эксперт отметил, что наличие водительских прав значительно расширяет возможности человека.

— В современном мире любому человеку нужны права. Мы живем в больших городах и зачастую уже сейчас городская агломерация сильно заходит за пределы колец или объездных дорог, которые окружали наши города в советское время. Нередко, чтобы добраться из одного пункта в другой на общественном транспорте, нужно много времени. Кроме того, приходится подстраивать под него свое расписание, — заметил специалист.

По словам Баканова, водительские права позволяют заниматься различными видами профессиональной деятельности: например, можно купить машину и открыть свой мелкий бизнес. Кроме того, наличие автомобиля полезно, если в семье есть ребенок.

Само по себе наличие водительских прав в перспективе позволит сэкономить на страховке, заметил автоэксперт.

— Опять же чем раньше мы получаем права, тем эффективнее капает водительский стаж, даже если мы не ездим. В будущем страховка ОСАГО будет стоить дешевле, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, наличие водительских прав может выручить в какой-то ситуации. Например, кто-то попал в беду и нужно срочно доставить человека в больницу.

При наличии возможности пойти учиться вождению стоит пойти еще до наступления 18 лет, рекомендовал Баканов.

— В автошколу можно идти с 16 лет, даже пройти обучение и сдать экзамен. Мы еще не получаем права: просто время отсчитывается, в 18 лет спокойно идем и получаем, — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что в больших городах автомобили вытесняются средствами индивидуальной мобильности. Однако такой вид транспорта не всегда удобен. Кроме того, идут разговоры о том, чтобы обязать владельцев электросамокатов получать водительские права. Те, кто уже отучились, будут готовы к этой ситуации, заключил Баканов.

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