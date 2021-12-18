Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Серова

Иван Юминов

Происшествия
Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Серова
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 18 декабря.

— Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае, — рассказал собеседник агентства.

Экс-чиновника в настоящее время везут в Ростов-на-Дону, а затем отправят на полуостров. Дело в отношении Серова, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, могло быть возбуждено из-за его деятельности на посту главы администрации Судака, отмечает РИА Новости.

2 ноября Аксенов рассказал, что сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации города Белогорска в Крыму Игоря Ипатко. Борьба с коррупцией, по словам руководителя региона, является непрерывной и системной работой. Каждый нарушитель закона понесет за это ответственность в полной мере, заключил Аксенов.

Читайте также:
Крым Краснодарский край Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте