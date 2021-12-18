Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Серова

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Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске с апреля 2019 года, задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 18 декабря.

— Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае, — рассказал собеседник агентства.

Экс-чиновника в настоящее время везут в Ростов-на-Дону, а затем отправят на полуостров. Дело в отношении Серова, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, могло быть возбуждено из-за его деятельности на посту главы администрации Судака, отмечает РИА Новости.

2 ноября Аксенов рассказал, что сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации города Белогорска в Крыму Игоря Ипатко. Борьба с коррупцией, по словам руководителя региона, является непрерывной и системной работой. Каждый нарушитель закона понесет за это ответственность в полной мере, заключил Аксенов.