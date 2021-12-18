Таксисты нарушили ПДД в Москве более 400 тысяч раз с начала года

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями такси было выявлено в 2021 году сотрудниками столичной ГИБДД. Об этом сообщил в субботу, 18 декабря, начальник УГИБДД по Москве Александр Быков.

— В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тысяч нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулем общегородского транспорта, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Быков отметил, что сотрудники Госавтоинспекции пресекают такие факты и стараются не допускать «переработки водителей данной категории».

Кроме того, глава столичного ГИБДД добавил, что инспекторы внимательно следят и за курьерами-велосипедистами. В этом году зафиксировано более чем в два раза больше нарушений ПДД указанной категории велосипедистов.

Московская ГИБДД подписалась в социальных сетях на блогеров-нарушителей. Об этом заявил глава ведомства Александр Быков в субботу, 18 декабря. Сотрудники ведомства, как уточнил он, дают правовую оценку по каждому подобному случаю.