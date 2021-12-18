Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таксисты нарушили ПДД в Москве более 400 тысяч раз с начала года

Юлия Курганова

Город
Таксисты нарушили ПДД в Москве более 400 тысяч раз с начала года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями такси было выявлено в 2021 году сотрудниками столичной ГИБДД. Об этом сообщил в субботу, 18 декабря, начальник УГИБДД по Москве Александр Быков.

— В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тысяч нарушений, допущенных водителями такси. И выявляются достаточно интересные факты, когда водители, работая в такси, умудряются у нас в следующую смену пытаться подработать где-то, в том числе и за рулем общегородского транспорта, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Быков отметил, что сотрудники Госавтоинспекции пресекают такие факты и стараются не допускать «переработки водителей данной категории».

Кроме того, глава столичного ГИБДД добавил, что инспекторы внимательно следят и за курьерами-велосипедистами. В этом году зафиксировано более чем в два раза больше нарушений ПДД указанной категории велосипедистов.

Московская ГИБДД подписалась в социальных сетях на блогеров-нарушителей. Об этом заявил глава ведомства Александр Быков в субботу, 18 декабря. Сотрудники ведомства, как уточнил он, дают правовую оценку по каждому подобному случаю.

Читайте также:
ПДД такси Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте