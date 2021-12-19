Прокуратура начала проверку из-за перепродажи билетов на балет «Щелкунчик»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Прокуратура Москвы заинтересовалась перепродажей билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Об этом сообщила в субботу, 18 декабря, глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

По факту сведений о перепродаже по завышенным ценам в ведомстве начали проверку.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заявила Нефедова, сообщает портал «Москва 24».

Большой театр ранее объявил о дополнительной продаже билетов на балет «Щелкунчик», их начали продавать с 19 декабря.

Уже в конце ноября у касс театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы приобрести билет на спектакль.