«Красивая семья»: Климова посетила Большой театр со старшей дочкой и сыновьями

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова вместе со своими детьми насладилась постановкой «Ромео и Джульетта» в Большом театре. Она опубликовала фото в Instagram, где предстала со старшей дочкой Елизаветой и сыновьями Матвеем и Корнеем.

Артистка для похода в театр облачилась в трикотажное платье-трубу серого цвета и ботинки на тракторной подошве. В одном стиле с ней оделась дочка, но она предпочла черное платье. Мальчики были в брюках и кардиганах.

— Вот было бы круто, если бы все родители наконец начали понимать своих детей, а дети научились бы прощать своих родителей, — написала Климова под снимками.

Поклонники восхитились тем, как выглядят многодетная мама и ее наследники.

«Какая классная семья!»; «Катя, вы космос!»; «Такие все разные, симбиоз»; «Мальчик справа — вылитый папа Петренко Игорь»; «Красивая семья»; «Какие все красивые, а детки совсем взрослые! А мама молодая!» — прокомментировали пост фолловеры.

Екатерина Климова ранее покрасовалась в блузе оттенка пыльной розы. Актриса предстала перед поклонниками в Stories своего Instagram в новом образе. В январе будущего года актрисе исполнится 44 года. При этом поклонники знаменитости уверены, что она — воплощение красоты и женственности.