Юрист предупредил о штрафах за неубранный снег

Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

Юрист Юрий Аванесов сообщил, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) за неубранный снег на своей территории не несут ответственности. Но в некоторых случаях за сугробы могут оштрафовать как физическое лицо, так и юридическое лицо.

Специалист рассказал, что россиянам грозит штраф за неубранный снег, если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые служат источниками противопожарного водоснабжения.

— Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будет квалифицировано по части 1 статьи 20.4 КоАП России, — пояснил Аванесов.

Он добавил, что не имеет значения, какой статус землепользователь имеет относительно СНТ. В частности, является ли он членом товарищества или нет, передает агентство «Прайм».

По словам юриста, это нарушение грозит предупреждением или штрафом для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от шести до пятнадцати тысяч рублей; для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Москвичам рассказали о способах пожаловаться на снег и сосульки. Уборкой снега в городе занимаются около 10,5 тысячи единиц техники и свыше 70 тысяч специалистов. До наступления непогоды проводится противогололедная обработка. В первую очередь — на самых опасных участках: крутых спусках и подъемах, набережных, мостах и эстакадах, а также в тоннелях.