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«Такой шрам не зарастет»: врач назвал ошибку при пересадке волос у Лепса

Юлия Курганова

Общество
«Такой шрам не зарастет»: врач назвал ошибку при пересадке волос у Лепса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Турецкий врач-трансплантолог Айхан Чолак прокомментировал последствия операции, которую сделал певец Григорий Лепс. В настоящее время у артиста на затылке видны шрамы после операции по пересадке волос.

Медик пришел к выводу, что волосы у Лепса никогда больше не отрастут. По его словам, врачи, которые проводили певцу операцию, допустили «ошибку в стратегии»: улучшая одну проблемную область головы, они полностью пожертвовали другой, чего делать нельзя.

— В данном случае очевидно, что при пересадке очень пострадал затылок, — написал Чолак в соцсети Instagram

Он указал, что для пациентов возраста Лепса неприменим метод пересадки FUT, который был использован в этом случае. При данной технологии с донорского участка вырезается лоскут с луковицами волос (графт) и пересаживается. Но существует более щадящий метод изъятия луковиц, без вырезания графта.

В результате из-за «низких репаративных возможностей кожи» у певца на затылке остались «ужасные шрамы». При этом сами графты «уже не дадут высокого процента приживаемости», отметил Чолак.

— Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует. Если только не начнет использовать парик или систему волос. В данном случае у пациента нет ни одного шанса на еще одну дополнительную пересадку, — заключил врач.

17 декабря Лепс откровенно высказался после данных о госпитализации и запое. Музыкант уточнил, что перенес гипертонический криз, из-за чего ему пришлось лечь в больницу. Он добавил, что провел в медицинском учреждении всего день и вернулся домой в хорошем самочувствии.

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