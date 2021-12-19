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Российские ученые прокомментировали необычный симптом штамма «омикрон»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Российские ученые прокомментировали необычный симптом штамма «омикрон»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российские ученые не считают потерю аппетита специфическим симптомом штамма коронавируса «омикрон».

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, потеря аппетита может быть связана с вызываемой COVID-19 усталостью и понижением настроения. Она также отметила, что у каждого пациента коронавирус протекает по-своему, единственное общее у всех его штаммов — поражение легких.

— У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких, — уточнила она.

Кроме того, Попович отметила, что если коронавирус поражает кровеносную систему, то болезнь становится похожа на васкулит. В таком случае пациент может столкнуться с большим количеством симптомов.

Схожего мнения придерживается инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина. Она уверяет, что любой заболевший коронавирусом человек может столкнуться с потерей аппетита. Это не зависит от какого-то конкретного штамма.

— Не знаю, почему это выплыло именно для «омикрона», — цитирует инфекциониста РБК.

При потере чувства вкуса и обоняния, уверила Мескина, у пациента не может быть хорошего аппетита.

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Днем ранее, 18 декабря, в организации ZOE COVID Symptom Study заявили, что одним из симптомов заболевания штаммом коронавируса «омикрон» может являться потеря аппетита. Анализ показал, что только 50 процентов людей испытали три классических симптома: лихорадку, кашель или потерю обоняния. Среди необычных симптомов была и потеря аппетита.

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