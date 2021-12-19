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В России выявили 27 967 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 27 967 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 27 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом у 8,1 процента заболевших не было клинических проявлений COVID-19.

В России выявили 27 967 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3013 новых случаев COVID-19.

За последний день в РФ также зафиксировали 1023 летальных исхода. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за день полностью выздоровели 32 655 человек, подытожили в оперштабе.

В России выявили 27 967 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 57,7 процента. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 10 декабря уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ был на два процента ниже — 55,7.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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