В МВД назвали причину сбоя в информационной системе ГИБДД

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Сбой в работе информационных ресурсов МВД произошел из-за затопления серверных помещений. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве отметили, что специалисты уже проводят работу по устранению последствий технического сбоя. Они установили, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Отмечается, что заявленного ранее времени для окончания восстановительных мероприятий не хватит. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Предполагается, что работы завершат к вечеру 19 декабря.

— В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МВД приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

В работе информационной системы экзаменационных подразделений ГИБДД в субботу, 18 декабря, зафиксировали сбой.

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