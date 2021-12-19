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Маршрут трамваев на Авиационной улице временно изменили

Евгений Белоусов

Город
Маршрут трамваев на Авиационной улице временно изменили
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

По техническим причинам задерживаются трамваи № 6 на Авиационной улице. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что автобус № 027 выйдет 19 декабря на маршрут трамваев № 27 и 29.

17 декабря сообщалось, что режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменяется с 18 декабря. Вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы.

Также изменится маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Вводится новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».

Кроме того, для горожан вводится дополнительный короткий рейс автобуса н13 до станции метро «Каширская» к первому поезду. Остановка «Румянцево» в сторону центра переносится на 160 метров назад, на дублер Киевского шоссе.

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