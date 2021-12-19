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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве 19 декабря

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве 19 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Атмосферное давление в столице 19 декабря побило рекорд 25-летней давности. Об этом в воскресенье сообщается на портале «Метеоновости».

— В 5 часов утра на главной метеостанции Москвы — ВДНХ — было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря — 973,8 гПа (730,6 миллиметра ртутного столба). Таким образом, был обновлен рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 миллиметра ртутного столба), — говорится в сообщении.

Причиной настолько низкого атмосферного давления стал глубокий североатлантический циклон, который пришел в столичный регион. Давление в центре циклона составляло менее 990 гПа.

При этом, по данным синоптиков, давление продолжило падать. Уже в 10:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 967,1 гПа (725,6 миллиметра ртутного столба).

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москве ожидаются 20-градусные морозы. В среду, 22 декабря, будет самый холодный день с 1978 года. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17–22 градусов, после полудня ожидается минус 14–19 градусов.

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