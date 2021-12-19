НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Участники НАТО на предстоящей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила глава германского министерства обороны Кристине Ламбрехт.

— Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом, — заявила министр на пресс-конференции во время визита в Литву.

Она отметила правильность и важность обсуждения российских предложений, однако добавила, что НАТО не может допустить, чтобы РФ диктовала участникам альянса, «как им себя позиционировать».

— Это должно быть ясно, и мы очень четко дадим это понять во время консультаций, — приводит слова Ламбрехт ТАСС.

Она добавила, что обсуждение пройдет на следующей неделе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог с Россией о сферах влияния будет шагом назад для альянса. А сама Россия права на свою сферу влияния не имеет.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.