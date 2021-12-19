«Шаг назад»: генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог с Россией о сферах влияния будет шагом назад для альянса. А сама Россия права на свою сферу влияния не имеет.

— Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, была бы для нас шагом назад. И это совсем неверное направление, — передает слова Столтенберга газета Journal de Dimanche.

В то же время генсек выступил за разговор с Россией по поводу укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.

Днем ранее, 18 декабря, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Запад может либо серьезно отнестись к российским предложениям о гарантиях безопасности, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.