Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков рассказал о реакции Путина на показатели смертности от коронавируса в РФ

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков рассказал о реакции Путина на показатели смертности от коронавируса в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимира Путина гнетет информация об уровне смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет, и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия, потому что, действительно, каждый день умирает уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно, — рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 10 214 790 случаев заболевания COVID-19. Победить болезнь удалось 8 984 921 пациенту, 297 203 человека скончались. В общей сложности в мире с начала пандемии зарегистрировали 274,2 миллиона случаев коронавируса. Более 5,3 миллиона пациентов умерли.

До этого Песков резко высказался о людях, отказывающихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции и призывающих к этому других. Он назвал их «опасными дураками».

Читайте также:
Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте