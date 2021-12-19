Песков рассказал о реакции Путина на показатели смертности от коронавируса в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимира Путина гнетет информация об уровне смертности от коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет, и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия, потому что, действительно, каждый день умирает уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно, — рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 10 214 790 случаев заболевания COVID-19. Победить болезнь удалось 8 984 921 пациенту, 297 203 человека скончались. В общей сложности в мире с начала пандемии зарегистрировали 274,2 миллиона случаев коронавируса. Более 5,3 миллиона пациентов умерли.

До этого Песков резко высказался о людях, отказывающихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции и призывающих к этому других. Он назвал их «опасными дураками».