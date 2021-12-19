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Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Путешествие в Рождество»

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Путешествие в Рождество»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество» открыты 27 площадок. Посетить их пригласил жителей столицы мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, «Путешествие в Рождество» является самым популярным столичным фестивалем.

— Ярмарки, карусели, сувениры создают сказочное настроение. Даже взрослые радуются как дети. В этом году мы открыли 27 площадок, большинство — в районах. Хочется, чтобы праздничная атмосфера была во всем городе. На многих площадках работают бесплатные катки. Приходите! — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого москвичам рассказали о праздничном меню фестиваля «Путешествие в Рождество». Кулинарная программа любимого зимнего фестиваля по обыкновению удивляет всех гостей разнообразными блюдами, традиционными и оригинальными рецептами.

Ранее глава столицы рассказал, как общественный транспорт Москвы украсили к праздникам. По словам мэра, для создания праздничного настроения важно не только украсить площади, улицы парки и катки, но и городской и коммунальный транспорт.

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