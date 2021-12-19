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Сбой в информационной системе ГИБДД устранили

Анастасия Колоскова

Происшествия
Сбой в информационной системе ГИБДД устранили
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили технические специалисты ведомства. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России.

Восстановление штатной работы серверов заняло у специалистов полтора суток, оно проводилось в круглосуточном режиме.

— В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что понедельник, 20 декабря, станет рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Граждане смогут обратиться за получением госуслуг и в электронном виде, и в порядке живой очереди.

В работе информационной системы экзаменационных подразделений ГИБДД в субботу, 18 декабря, зафиксировали сбой.

Позже стало известно, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Это сделало невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.

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