Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура взяла на контроль расследование убийства двух женщин на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование убийства двух женщин на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту двойного убийства в квартире на Каширском шоссе. Об этом в воскресенье, 19 декабря, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), — рассказала она.

По словам Нефедовой, на место инцидента прибыла заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева.

До этого сообщалось, что тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления.

В пятницу утром, 17 декабря, стало известно, что в больнице скончался стоматолог частной клиники, которого на этой неделе ранил ножом пациент. По предварительным данным, причиной нападения стало недовольство пациента от проделанной работы врача. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию о нападении.

Читайте также:
Женщины Прокуратура убийство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте