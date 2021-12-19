Прокуратура взяла на контроль расследование убийства двух женщин на юге Москвы

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту двойного убийства в квартире на Каширском шоссе. Об этом в воскресенье, 19 декабря, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), — рассказала она.

По словам Нефедовой, на место инцидента прибыла заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева.

До этого сообщалось, что тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления.

В пятницу утром, 17 декабря, стало известно, что в больнице скончался стоматолог частной клиники, которого на этой неделе ранил ножом пациент. По предварительным данным, причиной нападения стало недовольство пациента от проделанной работы врача. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию о нападении.