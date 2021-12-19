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Женщина и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Юлия Курганова

Происшествия
Женщина и четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Нижнем Новгороде врачи доставили в больницу женщину и четверых детей. Они отравилась угарным газом у себя в доме. Об этом сообщил в воскресенье, 19 декабря, глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Он уточнил, что в субботу, 18 декабря, в 21:15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а. Произошло отравление угарным газом пяти человек, из них четверо детей.

— В 21:20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и четверых детей в детскую областную больницу на обследование, — написал министр здравоохранения области в разделе Stories в Instagram.

Также он рассказал о состоянии другой семьи, которая отравилась угарным газом в поселке Неклюдово. По его словам, состояние взрослых быстро стабилизировали врачи, в реанимации на ИВЛ остается ребенок.

3 декабря десять человек отравились выхлопными газами в селе Якутии. Инцидент случился в Намском районе в селе Тюбя. По предварительным данным, среди пострадавших — шестеро детей.

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