Путин сообщил, что с начала года в России предотвратили 32 теракта
Органам безопасности РФ удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Об этом сказал президент России Владимир Путин, сообщив, что за 11 месяцев 2021 года было предотвращено 32 теракта.
— За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы, — сообщил он в понедельник, 20 декабря, в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
Президент уточнил, что за 11 лет было предотвращено свыше 200 терактов. По его словам, «подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки».
— Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта, — говорит Путин на видео, опубликованном на сайте канала «Звезда».
Он потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. Российский лидер также поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок.
Путин подчеркнул, что необходимо бороться и с экстремизмом, так как он является прямой угрозой для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей в противозаконную антигосударственную деятельность, заключил президент.
Национальный антитеррористический комитет заявил о недопущении терактов в России в этом году. Отмечается, что в стране были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря группировок. Силовики задержали 312 боевиков и 821 пособника.