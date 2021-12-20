Путин сообщил, что с начала года в России предотвратили 32 теракта

Фото: Администрация президента РФ

Органам безопасности РФ удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Об этом сказал президент России Владимир Путин, сообщив, что за 11 месяцев 2021 года было предотвращено 32 теракта.

— За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы, — сообщил он в понедельник, 20 декабря, в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Президент уточнил, что за 11 лет было предотвращено свыше 200 терактов. По его словам, «подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки».

— Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта, — говорит Путин на видео, опубликованном на сайте канала «Звезда».

Он потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. Российский лидер также поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок.

Путин подчеркнул, что необходимо бороться и с экстремизмом, так как он является прямой угрозой для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей в противозаконную антигосударственную деятельность, заключил президент.

Национальный антитеррористический комитет заявил о недопущении терактов в России в этом году. Отмечается, что в стране были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря группировок. Силовики задержали 312 боевиков и 821 пособника.