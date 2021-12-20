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«Очень красивая»: Навка в халате и с полотенцем на голове показалась без макияжа

Юлия Курганова

Общество
«Очень красивая»: Навка в халате и с полотенцем на голове показалась без макияжа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пока другие готовятся как следует отдохнуть в новогодние праздники, фигуристка Татьяна Навка набирается сил перед трудовым марафоном. Спортсменка выступает в своем ледовом шоу, которое будет показывать все каникулы.

Минувший уикенд Навка провела с семьей. С дочкой Надей и мужем Дмитрием Песковым она много гуляла, они успели покататься на горках, а также устроили уютные посиделки. В Instagram фигуристка показала отрывки своего выходного.

— Последний мой нерабочий выходной в этом 2021 году. Беру от него все самое-самое желанное и любимое! Наслаждаюсь бесценными мгновениями с любимыми. Следующий будет только 1-го января, — подписала фото Навка в Instagram.

На фото, которым поделилась спортсменка с подписчиками, она не постеснялась предстать без макияжа, с полотенцем на голове и в банном халатике. Знаменитость прижала к себе младшую дочку Надю и сделала селфи.

Поклонники оценили снимок и отметили, что Навка и без косметики прекрасно выглядит. Они написали много теплых слов о фигуристке и ее наследнице.

«Как вы прекрасны»; «Трогательное фото!»; «Нежность!»; «Красотули»; «Без косметики очень-очень красивая», — оставили комментарии фолловеры.

Навка ранее поразила поклонников снимками в откровенном наряде. Олимпийская чемпионка в танцах на льду часто радует фанатов новыми фотографиями. На этот раз звезда опубликовала снимок, на котором позирует в откровенном платье. Навка предстала на красной дорожке в черном платье на тонких бретелях. Верх наряда выполнен из бархата и прозрачной сетки. Образ она дополнила черным пиджаком, крупными серьгами и другими аксессуарами.

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