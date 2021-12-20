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Роспотребнадзор Москвы запретил продажу ряда продуктов из Турции и Китая

Юлия Курганова

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Еда
Город
Роспотребнадзор Москвы запретил продажу ряда продуктов из Турции и Китая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило ритейлеров о том, что они должны приостановить продажу некоторых продуктов из Турции, Египта, Ирана и Китая. Об этом сообщается в письме главы ведомства Елены Андреевой.

Уточняется, что речь идет о запрещенных к ввозу овощах и фруктах части производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана и шоколадных яиц, вермишели, чипсов, кукурузной лапши, произведенных на нескольких заводах в КНР. Запрет связан с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований. Продукты исследовались на наличие пестицидов и ГМО, во избежание риска массовых отравлений их поставки приостановили до особых распоряжений.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за девять месяцев 2021 года специалисты обнаружили остаточные пестициды в 16 процентах исследованных проб пищевой продукции.

В Минсельхозе России газете «Известия» сообщили, что не ожидается перебоев в поставках продукции на внутренний рынок, а также повышения цен. Доля импорта товаров, которая попала под запрет, незначительна в общем объеме.

Роспотребнадзор перечислил продукты, которые могут заменить сладости. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка сообщила, что в конфетах, кроме большого содержания сахара, присутствуют различные ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы. Сладости с таким содержанием не приносят никакой пользы.

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