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Назван предотвращающий образование раковых клеток овощ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван предотвращающий образование раковых клеток овощ
Фото: sxc.hu

Турецкие врачи рассказали о малоизвестных свойства редиса и поделились рецептом приготовления целебного напитка из него.

Они сообщили, что редис очень полезен для здоровья, так как богат витаминами и минералами. Не только сам плод, но и ботва этого овоща полезна для здоровья и рекомендуется к употреблению.

Кроме того, редис богат антиоксидантами и клетчаткой, отличается высоким содержанием витаминов А, С, К, В1, В2, В3 и В6, а также железа, магния, калия, кальция. В зимние месяцы редис повышает сопротивляемость организма заболеваниям.

По словам врачей, регулярное употребление редиса обеспечивает очищение организма от токсинов, ускоряя кровообращение, овощ нормализует работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск развития сердечного приступа, а также он предотвращает образование раковых клеток, снижает риск развития рака толстой кишки, молочной железы и поджелудочной железы.

Редис можно использовать в разных салатах и закусках. Особенно при соединении с лимоном он становится мощным целебным средством.

Специалисты рассказали, как приготовить редисовый сок. Плоды овоща очищают от кожуры, моют и натирают на терке. Полученную массу нужно процедить, и сок готов. Он помогает от кашля и почечных заболеваний. Кроме того, при нанесении на волосы в качестве маски предотвращает их выпадение.

Медики предупредили, что редис при неумеренном употреблении может иметь прямо противоположный эффект. Особую осторожность нужно соблюдать людям, которые имеют проблемы с желудком, сообщается на портале Haber7.

Нутрициолог назвала несовместимые продукты. По словам Екатерины Муравской, вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животного происхождения (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками.

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