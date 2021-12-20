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Боррель заявил об обязательном участии ЕС в переговорах по безопасности с Россией

Юлия Курганова

Политика
Боррель заявил об обязательном участии ЕС в переговорах по безопасности с Россией
Фото: МИД РФ

Европейский союз (ЕС) должен участвовать в предложенных Россией переговорах по безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье, 19 декабря.

— Министерство иностранных дел России опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий, — отметил он в своем блоге.

Также Боррель подчеркнул, что европейская безопасность строится на принципах, которые были предложены Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией. Также существует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая «предлагает механизмы и правила, остающиеся краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых РФ или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

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