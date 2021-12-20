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Названы четыре пары знаков зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь

Юлия Курганова

Общество
Названы четыре пары знаков зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь
Фото: Pexels

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают идеальной совместимостью. Они выделили четыре пары знаков зодиака, любовь которых будет самой крепкой.

Стрелец — Дева

Несмотря на то, что в отношениях Дев и Стрельцов зачастую встречаются разногласия, встретив друг друга, они навсегда перестанут смотреть по сторонам. Любовь, которая возникает между этими знаками зодиака, является одним из самых искренних и чистых чувств, отметили астрологи. Даже если они решат расстаться, кто-то из партнеров обязательно сделает шаг к примирению, потому что не сможет долго мучиться вдали от избранника.

Весы — Овен

С первой встречи Весы и Овны поймут, что никогда не встречали никого лучше. Весы будут восхищаться каждым словом своего партнера, чем вызовут у него чувство вседозволенности. Не исключено, что мириться с этим будет трудно и, не справившись с испытаниями, Весы примут решат уйти. Но Овен не позволит этого сделать, он не сможет потерять свою возлюбленную и ради нее пойдет на любые жертвы.

Лев — Рыбы

Отношения Львов и Рыб не лишены ссор. Рыбы — приверженцы размеренной жизни, а Львы любят, когда события меняются со скоростью света. Однако достигнув взаимопонимания, эти два знака зодиака смогут обрести счастье на всю жизнь. Связь между ними с годами будет только крепнуть, а чувства друг к другу с каждым новым днем будут полыхать с большей силой.

Скорпион — Близнецы

Эту пару знаков Зодиака ожижает множество испытаний. Каждый из них обладает сложным характером, мириться с которым партнеру непросто. Впрочем, как бы ни хотели Близнецы сжечь все мосты, которые их связывают со Скорпионами, у них это не получится. Чем больше они будут пытаться отдалиться, тем сильнее будет притяжение. Астрологи советуют этим знакам зодиака пересмотреть свое отношение друг к другу и попытаться достигнуть взаимопонимания. Только найдя гармонию в союзе, они смогут обрести настоящее счастье, передает Пятый канал.

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака не вступят в брак до 30 лет. Только заведя отношения с человеком, бывает трудно понять, насколько серьезно он настроен. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых дольше прочих тянут с заключением брака.

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