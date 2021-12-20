Названы четыре пары знаков зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают идеальной совместимостью. Они выделили четыре пары знаков зодиака, любовь которых будет самой крепкой.
Стрелец — Дева
Несмотря на то, что в отношениях Дев и Стрельцов зачастую встречаются разногласия, встретив друг друга, они навсегда перестанут смотреть по сторонам. Любовь, которая возникает между этими знаками зодиака, является одним из самых искренних и чистых чувств, отметили астрологи. Даже если они решат расстаться, кто-то из партнеров обязательно сделает шаг к примирению, потому что не сможет долго мучиться вдали от избранника.
Весы — Овен
С первой встречи Весы и Овны поймут, что никогда не встречали никого лучше. Весы будут восхищаться каждым словом своего партнера, чем вызовут у него чувство вседозволенности. Не исключено, что мириться с этим будет трудно и, не справившись с испытаниями, Весы примут решат уйти. Но Овен не позволит этого сделать, он не сможет потерять свою возлюбленную и ради нее пойдет на любые жертвы.
Лев — Рыбы
Отношения Львов и Рыб не лишены ссор. Рыбы — приверженцы размеренной жизни, а Львы любят, когда события меняются со скоростью света. Однако достигнув взаимопонимания, эти два знака зодиака смогут обрести счастье на всю жизнь. Связь между ними с годами будет только крепнуть, а чувства друг к другу с каждым новым днем будут полыхать с большей силой.
Скорпион — Близнецы
Эту пару знаков Зодиака ожижает множество испытаний. Каждый из них обладает сложным характером, мириться с которым партнеру непросто. Впрочем, как бы ни хотели Близнецы сжечь все мосты, которые их связывают со Скорпионами, у них это не получится. Чем больше они будут пытаться отдалиться, тем сильнее будет притяжение. Астрологи советуют этим знакам зодиака пересмотреть свое отношение друг к другу и попытаться достигнуть взаимопонимания. Только найдя гармонию в союзе, они смогут обрести настоящее счастье, передает Пятый канал.
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