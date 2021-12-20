Специалисты подсчитали средний размер откатов при госзакупках в России

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Объем коррупционного рынка при государственных закупках составляет 6,6 триллиона рублей, что равняется трети доходной части федерального бюджета в России. Такие подсчеты сделали специалисты Института государственного и муниципального управления ВШЭ.

По их данным, в среднем взятка обходится компании, которая претендуют на госконтракт, в 22,5 процента его суммы. При этом 71 процент предприятий заявили, что сталкивались с коррупцией при прохождении конкурсных процедур.

Несмотря на всеобщее осуждение коррупции (83 процента поставщиков), они признались, что платили откаты за госконтракт из-за высокой конкуренции на рынке, пишет издание РБК.

Объемы коррупционных выплат в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, констатировали специалисты.

Авторы исследования опросили свыше 1,2 тысячи представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны.

Ведущий советник департамента Минобороны Александр Лопатин задержан за взяточничество. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что Лопатину вменяется совершение преступления, которое предусмотрено ч. 6 ст. 290 УК РФ, — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.