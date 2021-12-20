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Пожар на трансформаторной подстанции в Измайлове потушили

Георгий Соланович

Происшествия
Пожар на трансформаторной подстанции в Измайлове потушили
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 39с3 Карта всех событий

Специалистам удалось потушить пожар, случившийся на трансформаторной подстанции в столичном районе Измайлово. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы» в понедельник, 20 декабря.

По его данным, в ночь на 20 декабря поступила информация о возгорании в складском помещении трансформаторной подстанции. Пожар случился по адресу 9-я Парковая улица, дом 39, строение 3. Площадь возгорания оценили в 50 квадратных метров.

— В ходе тушения из помещения были извлечены газовые баллоны. Пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

На место случившегося выслали силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты московского Пожарно-спасательного центра.

Ранее источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил о возгорании в складском помещении в районе Измайлово.

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