Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Склад загорелся на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Склад загорелся на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 39с3 Карта всех событий

Складское помещение загорелось в столичном районе Измайлово. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу 9-я Парковая улица, 39, строение 3.

— Площадь пожара 50 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

19 декабря женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Пожар в ночь с 18 на 19 декабря в частном доме в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» городского округа Пушкинский стал причиной смерти женщины и мальчика 2014 года рождения. Кроме того, пострадал еще один ребенок 2015 года рождения. Его госпитализировали.

18 декабря пожар в жилом доме в подмосковной деревне Акулово стал причиной смерти одного человека. Инцидент, как уточняется, произошел в одном из частных домов в СНТ «Газовик». Площадь горения составила три квадратных метра.

Читайте также:
склады Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте