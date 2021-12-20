Склад загорелся на востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 39с3 Карта всех событий

Складское помещение загорелось в столичном районе Измайлово. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу 9-я Парковая улица, 39, строение 3.

— Площадь пожара 50 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

19 декабря женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Пожар в ночь с 18 на 19 декабря в частном доме в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» городского округа Пушкинский стал причиной смерти женщины и мальчика 2014 года рождения. Кроме того, пострадал еще один ребенок 2015 года рождения. Его госпитализировали.

18 декабря пожар в жилом доме в подмосковной деревне Акулово стал причиной смерти одного человека. Инцидент, как уточняется, произошел в одном из частных домов в СНТ «Газовик». Площадь горения составила три квадратных метра.