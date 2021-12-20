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Четыре дополнительных пункта обогрева для бездомных открыли в Москве

Георгий Соланович

Город
Четыре дополнительных пункта обогрева для бездомных открыли в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возле Савеловского и Казанского железнодорожных вокзалов, на Иловайской улице и около Центрального автовокзала открылись четыре дополнительных пункта обогрева для бездомных граждан.

Всего в городе теперь работают 12 круглосуточных пунктов обогрева. Восемь из них располагаются на привокзальных территориях, три на Иловайской улице — в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки и один — «Ангар спасения» — принадлежит НКО «Служба помощи «Милосердие».

— Места выбраны неслучайно: именно здесь чаще всего можно увидеть бездомных людей, — отметила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

В пунктах обогрева бездомные люди могут выпить горячего чаю, согреться и получить теплые вещи. На улицах Москвы также продолжают дежурить машины службы «Социальный патруль», сотрудники которой предложат бездомным проехать в Центр адаптации им. Е. П. Глинки и получить помощь, сообщает портал мэра Москвы.

17 декабря депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заявила, что новогодние праздники стоит использовать как отличную возможность для участия в благотворительных акциях для нуждающихся в помощи москвичей. Городские благотворительные фонды уже начали формировать подарки. Например, фонд «Ночлежка» собирает продукты и средства личной гигиены для бездомных.

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