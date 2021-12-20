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Врач рассказал, как изменилось лечение психических расстройств

Евгений Белоусов

Общество
Врач рассказал, как изменилось лечение психических расстройств
Фото: Пресс-служба Госдумы

Современная психиатрия сейчас заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств. Об этом рассказал главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

По его словам, Москва старается обеспечить пациентов вне стен больницы медикаментозной поддержкой. Для этого власти города существенно увеличили закупки лекарств для льготных категорий пациентов.

— Дальше задача врачей — добиться правильного отношения наших пациентов к лечению, к тому, чтобы они принимали поддерживающую форму лечения, поэтому мы стремимся уходить от таблетированных форм, — передает слова врача РИА Новости.

Костюк отметил, что пациентам также помогает пролонгированная форма лечения — однократной инъекции хватает на три месяца.

До этого главный психиатр Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Зураб Кекелидзе перечислил проявления постковидного синдрома. Первым таким проявлением он назвал непонимание человека, что плохого принес коронавирус.

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