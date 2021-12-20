Экоцентр «Лесная сказка» разработал проект для подкормки пернатых

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Специалисты экоцентра «Лесная сказка» Мосприроды разработали онлайн-проект о подкормке птиц «Птичья кухня», позволяющий запечатлеть редкие виды пернатых и заснять уникальные сюжеты.

Проект предполагает установку камер скрытого наблюдения рядом со скворечниками в Битцевском лесу. Используя разнообразную кормовую базу, сотрудники «Лесной сказки» рассчитывают выяснить вкусовые предпочтения пернатых и заснять как можно больше птиц разных видов.

Каждый вторник в 15:00 с 21 декабря работники экоцентра обещают делиться со своими подписчиками в социальных сетях секретами сборки кормушек, наполнения едой и красивыми снимками пернатых друзей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель центра реабилитации диких животных «Сирин» Ксения Михайлова рассказала, как правильно помогать птицам во время зимних холодов. По ее словам, синицам во время сильных морозов необходима помощь человека, однако бездумно кормить их не рекомендуется.