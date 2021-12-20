Власти Москвы рассказали, что поможет бизнесу избежать полного закрытия из-за COVID-19

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Массовая вакцинация жителей столицы и впоследствии достижение эффективного уровня коллективного иммунитета позволяют городским властям не вводить ограничения по коронавирусной инфекции. Эти факторы положительно влияют на бизнес-сферу в том числе. Такое мнение выразил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что все ограничительные меры, которые вводят в городе, — это ответ на перегрузку системы здравоохранения. Решающий фактор в таких ситуациях — это способность городских медицинских учреждений принимать новых пациентов с коронавирусом.

— За первую волну мы сумели создать огромный резерв в нашей системе здравоохранения, что позволило последующие волны проходить с существенно меньшими ограничениями. И, если говорить про текущий период, то, по сути, кроме нерабочих дней, объявленных во всей стране, мы никаких серьезных ограничений не вводили. И это тоже результат того, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, хотя в какой-то момент мы работали на пределе, — уточнил заммэра.

Однако в случае перегрузки системы здравоохранения власти Москвы решают вводить ограничения с целью минимизировать распространение COVID-19, подчеркнул Ефимов.

— Чем больше людей вакцинируются и чем скорее мы достигнем коллективного иммунитета, тем раньше мы вернемся к нормальной жизни. И тут каждый может сделать собственный выбор и помочь в борьбе с пандемией, — цитирует ТАСС заместителя мэра столицы.

19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горожанам следует придерживаться существующих ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости принятия новых мер о них будет объявлено заранее.