Рябков: США еще не ответили на предложение России по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

США пока не ответили на предложение России по гарантиям безопасности. Об этом 20 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, пока что поступали только публичные заявления, зачастую даже не от представителей США, но официальный ответ так и не получен.

— Главное, в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона, — заключил Рябков.

Он также сказал, что Москва пока не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе в случае отказа США и НАТО принимать предложения по гарантиям безопасности. Рябков подчеркнул, что одно с другим не связано и решения о снятии моратория нет. Кроме того, он был заявлен как мера, которая остается в силе до появления аналогичных систем американского производства в том или ином регионе мира, передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Вашингтон обсудит их с европейскими союзниками и партнерами, заключила она.