Массовая торговля на елочных базарах началась в Подмосковье

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Московской области с 20 декабря начинается массовое открытие елочных базаров. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, с начала этой недели на территории 49 муниципальных образований Подмосковья развернуто более 80 процентов пунктов продажи елок.

Всего в регионе будет открыто около 260 елочных базаров. Местные жители смогут купить сосны, ели, пихты, а также букеты из веток и подставки для деревьев. Все елочные базары оформлены в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье» с праздничным красочным ограждением и освещением.

По словам министра, больше всего базаров начало работать в Балашихе, Красногорске, Щелкове, Королеве, Люберцах, Мытищах, Подольске и Домодедове.

Первые елочные базары начали работать в регионе со 2 декабря. Работать базары будут до 10 января 2022 года.

До этого сообщалось, что в столице начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев. Больше всего елочных базаров открылось на западе столицы.