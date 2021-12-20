Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Массовая торговля на елочных базарах началась в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Массовая торговля на елочных базарах началась в Подмосковье
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Московской области с 20 декабря начинается массовое открытие елочных базаров. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, с начала этой недели на территории 49 муниципальных образований Подмосковья развернуто более 80 процентов пунктов продажи елок.

Всего в регионе будет открыто около 260 елочных базаров. Местные жители смогут купить сосны, ели, пихты, а также букеты из веток и подставки для деревьев. Все елочные базары оформлены в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье» с праздничным красочным ограждением и освещением.

По словам министра, больше всего базаров начало работать в Балашихе, Красногорске, Щелкове, Королеве, Люберцах, Мытищах, Подольске и Домодедове.

Первые елочные базары начали работать в регионе со 2 декабря. Работать базары будут до 10 января 2022 года.

До этого сообщалось, что в столице начали работать 238 елочных базаров, предлагающих ассортимент отечественных и импортных хвойных деревьев. Больше всего елочных базаров открылось на западе столицы.

Читайте также:
Подмосковье Торговля елочный базар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте