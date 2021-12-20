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Новый спортивный комплекс появится в районе Тропарево-Никулино

Георгий Соланович

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Новый спортивный комплекс появится в районе Тропарево-Никулино
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый спортивный комплекс появится в столичном районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 20 декабря.

Москомархитектура уже согласовала проект пятиэтажного здания. По словам главного архитектора города, постройка будет выполнена в современном стиле. Первый этаж будет окрашен в темно-коричневый цвет, остальные выполнят в более светлых цветах — бежевом, сером и белом. Характерными чертами новостройки, по словам Кузнецова, являются выступающие элементы и остекление. Такое решение позволит вписать спортивный комплекс в окружающую застройку.

Что касается внутреннего устройства здания, то на первом этаже будут располагаться кафе и детский центр. На остальных — тренажерные залы, раздевалки и кабинеты администрации.

18 декабря заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в Москве построили четыре новых ледовых дворца. Кроме того, за этот год специалисты ввели в эксплуатацию один многофункциональный спортивный комплекс с закрытым катком.

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