Цена газа в Европе вновь поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе выросла более чем на семь процентов на открытии биржевых торгов в понедельник, 20 декабря, и вновь поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1732 долларов за тысячу кубических метров, или 148,87 евро за мегаватт-час (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за мегаватт-час).

В прошлый торговый день, в пятницу, 17 декабря, цена на биржевых торгах остановилась на 1560 долларах за тысячу кубометров.

Кроме того, согласно данным GSA Platform, Газпром продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал — Европа. На аукционе в воскресенье, 19 декабря, Газпром забронировал лишь 4,3 процента предложенных мощностей для транзита через Польшу на сегодня. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 миллиона кубометров в сутки, однако Газпром забронировал только 3,8 миллиона кубометров.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.